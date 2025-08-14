Avis aux médias - Conférence de presse concernant les services pour les personnes en situation de handicap dans la région de la Montérégie-Ouest
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable des Services sociaux
14 août, 2025, 11:31 ET
CHÂTEAUGUAY, QC, le 14 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant les services pour les personnes en situation de handicap dans la région de la Montérégie-Ouest.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
|
DATE :
|
Le vendredi 15 août 2025
|
HEURE :
|
9 h
|
LIEU :
|
Châteauguay*
|
*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.
SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux
Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Services sociaux, 418-208-2584
Partager cet article