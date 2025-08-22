Avis aux médias - Conférence de presse concernant les services en santé mentale jeunesse dans la région de l'Ouest-de-l 'Île-de-Montréal
Nouvelles fournies parCabinet du ministre responsable des Services sociaux
22 août, 2025, 11:15 ET
MONTRÉAL, le 22 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, procédera à une annonce concernant les services en santé mentale jeunesse dans la région de l'Ouest-de-l 'Île-de-Montréal.
Accréditation obligatoire
Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.
|
DATE :
|
Le lundi 25 août 2025
|
HEURE :
|
13 h 00
|
LIEU :
|
Montréal*
|
*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.
SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux
Pour renseignements : Marie Barrette, Conseillère spéciale, Cabinet du ministre des Services sociaux, 418-930-1947
