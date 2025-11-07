Avis aux médias - Conférence de presse concernant les services en hébergement d'urgence et de transition pour les jeunes de la région de l'Est-de-l 'Île-de-Montréal

MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, ainsi que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, procéderont à une annonce concernant les services offerts en hébergement d'urgence et de transition pour les jeunes de la région de l'Est-de-l 'Île-de-Montréal.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le lundi 10 novembre 2025



HEURE : 10 h 45



LIEU : Montréal*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

