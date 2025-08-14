AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant les services d'hébergement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme dans la région de la Montérégie-Ouest

MERCIER, QC, le 14 août 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant et l'honorable Nathalie Provost, Secrétaire d'État (Nature) et députée de Châteauguay--Les Jardins-de-Napierville, procédera à une annonce concernant les services d'hébergement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme dans la région de la Montérégie-Ouest.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le vendredi 15 août 2025



HEURE : 11 h



LIEU : Mercier*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Services sociaux, 418-208-2584