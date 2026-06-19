Avis aux médias - Conférence de presse concernant la médecine génomique au Québec

QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, procédera à une annonce concernant la médecine génomique au Québec.

Pour l'occasion, la ministre sera accompagnée de la directrice générale pertinence et services spécialisés, Dre Amélie Bourassa, qui animera également un panel qui suivra la conférence de presse. Ce panel sera composé du médecin généticien, directeur du Centre québécois de génomique clinique, directeur du Centre de recherche Azrieli de Santé Québec - Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et professeur titulaire des départements de pédiatrie et de neurosciences à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, Dr Jacques L. Michaud, du médecin pathologiste, professeur titulaire de l'Université McGill, directeur médical de la grappe de laboratoire Montréal - CUSM, directeur du Centre de pathologie moléculaire de l'Institut Lady Davis pour la recherche médicale, président du comité de coordination en cancérologie du Réseau québécois de diagnostic moléculaire, Alan Spatz, et de la directrice générale de la Coaliation Priorité Cancer au Québec, Eva Villalba.

Le lancement sera diffusé sur la page Facebook de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister au lancement.

DATE : Le lundi 22 juin 2026



HEURE : 14 h 30



LIEU : Montréal*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170