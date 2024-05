AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse avec la rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires palestiniens à l'occasion de la commémoration de la Nakba

MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - À l'approche de la commémoration du 76e anniversaire de la Nakba palestinienne, le 15 mai, la Coalition du Québec Urgence Palestine convie les médias à une conférence de presse sur la situation actuelle à Gaza et dans les autres territoires palestiniens occupés.

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens, sera présente en visioconférence pour discuter des conclusions de son dernier rapport intitulé « Anatomie d'un génocide », dans lequel elle a affirmé que « la nature et l'ampleur écrasante de l'assaut israélien sur Gaza et les conditions de vie destructrices qu'il a causées révèlent une intention de détruire physiquement les Palestiniens en tant que groupe ».

Joël Bedda, de l'organisation palestinienne de défense des droits humains Al-Haq, basée à Ramallah, partagera son témoignage sur le génocide en cours à Gaza, qualifié de deuxième Nakba (« catastrophe », en arabe), encore plus meurtrière, et parlera de la situation qui prévaut en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

France-Isabelle Langlois insistera sur l'importance de respecter le droit international humanitaire. Diane Lamoureux, de la Coalition, fera état des obligations du Canada en vertu de la Convention internationale pour la prévention et la punition du crime de génocide, ce qui inclut, a minima, l'arrêt immédiat de l'acheminement de tout matériel militaire à Israël.

Y participeront :

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations-Unies sur les territoires palestiniens;

Joël Bedda, Al Haq, organisme palestinien de défense des droits humains;

France-Isabelle Langlois, Amnistie internationale, Canada francophone;

Diane Lamoureux, Collectif du Québec, Urgence Palestine.

ACTIVITÉ :

Conférence de presse

DATE :

Le vendredi 10 mai 2024

HEURE :

10 h

LIEU :

Centre St-Pierre, 1212 Panet, Montréal, salle 100

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain

Renseignements: Médias : Élisabeth Dupuis : 514 715 7727