AVIS AUX MÉDIAS - Complexe Santé Sault-au-Récollet : Inauguration de la construction du projet

MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - Dre Chantal Guimont, médecin associée et présidente du Réseau MAclinique, Gabriel Dutil, VP exécutif et président du CA, Réseau MAclinique et Mme Jacqueline Saucier, vice-présidente aux investissements immobiliers du Fonds immobilier de solidarité FTQ, convient les médias au dévoilement du Complexe Santé Sault-au-Récollet. La destination santé de 90 000 pi2 regroupera un GMF composé de médecins de famille du secteur public entourés de plusieurs médecins spécialistes, en plus de professionnels offrant des services paramédicaux connexes

QUOI: Dévoilement du futur Complexe Santé Sault-au-Récollet QUAND: Le mercredi 19 juin 2024 à 9 h

Chantal Guimont, médecin associée et présidente du Réseau MAclinique QUI : Gabriel Dutil, VP exécutif et président du CA, Réseau MAclinique et Mme Jacqueline Saucier, vice-présidente aux investissements immobiliers du Fonds immobilier de solidarité FTQ OÙ : 3960 Rue Fleury E, Montréal-Nord, QC H1H 2T9

Relations de presse: Caroline Lacroix, Partenaire marketing, communications et affaires publiques, Réseau MAclinique, 514 973.3385 | [email protected]