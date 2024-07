HALIFAX, NS, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Le 1er août 2024, Parcs Canada, de concert avec l'Office des affaires afro-néo-écossaises, le Musée canadien de l'immigration du Quai 21, le Black Cultural Centre for Nova Scotia et l'Association culturelle jamaïcaine de la Nouvelle-Écosse, ont le plaisir de présenter une série d'activités visant à honorer et à commémorer le Jour de l'émancipation et l'héritage durable des Marrons de la Jamaïque en Nouvelle-Écosse.

Les activités débuteront à 9 h 45 au lieu historique national de la Citadelle-d'Halifax par le lever du drapeau et une proclamation spéciale du Jour de l'émancipation, suivies d'une cérémonie spéciale de dévoilement d'une plaque commémorant l'importance historique nationale des Marrons de la Jamaïque en Nouvelle-Écosse.

Les activités de l'après-midi commenceront à 13 h 30 au Musée canadien de l'immigration du Quai 21, avec l'ouverture de l'exposition Une histoire révélée : L'esclavage des Noirs au Canada, suivie d'une table ronde portant sur le Jour de l'émancipation au Black Cultural Centre à 16 h, avec des membres du Caucus des parlementaires noirs du Canada.

Prière de noter que les renseignements qui suivent pourraient changer sans préavis.

Voici les détails :

Date : Jeudi 1er août 2024

Proclamation et dévoilement de la plaque

Heure : Levée du drapeau à partir de 9 h 45 (HAA)

La cérémonie officielle commence à 10 h (HAA)

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45 (HAA).



Lieu : Lieu historique national de la Citadelle-d'Halifax

5425, rue Sackville

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Ouverture de l'exposition



Heure : 13 h 30 (HAA)



Lieu : Musée canadien de l'immigration du Quai 21

1055, rue Marginal

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Table ronde



Heure : 16 h (HAA)



Lieu : The Black Cultural Centre for Nova Scotia

10, chemin Cherry Brook

Cherry Brook (Nouvelle-Écosse)

Jour de l'émancipation

Le Jour de l'émancipation est le jour où la Loi sur l'abolition de l'esclavage est entrée en vigueur dans l'Empire britannique et a mis fin à la pratique de l'esclavage pour des millions d'Africains et leurs descendants dans le monde entier. La Loi est entrée en vigueur le 1 er août 1834, marquant ainsi le premier Jour de l'émancipation.

Le Jour de l'émancipation est important parce qu'il permet à l'ensemble de la population canadienne de reconnaître notre histoire commune de l'esclavage des personnes d'ascendance africaine au Canada, et d'en discuter ouvertement.

Tout le monde peut reconnaître le Jour de l'émancipation comme faisant partie de notre histoire commune, et est encouragé à le faire. Visitez ce site Web (en anglais seulement) et notre page d'événements pour une liste de programmes et d'événements partout en Nouvelle-Écosse.

Marrons de la Jamaïque en Nouvelle-Écosse

Le gouvernement du Canada et Parcs Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada , mettent en valeur les personnes, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à tisser des liens avec leur passé. En communiquant ces récits à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur la diversité des histoires, cultures, héritages et réalités du passé et du présent du pays.

En 2022, les Marrons de la Jamaïque en Nouvelle-Écosse ont été officiellement désignés comme un événement d'importance historique nationale dans le cadre du programme national de commémoration historique de Parcs Canada. Le 1er août, la plaque sera dévoilée au lieu historique national de la Citadelle-d'Halifax.

Les Marrons de la Jamaïque sont des personnes d'ascendance africaine autrefois soumises à l'esclavage et leurs descendants qui vivent de façon relativement indépendante et isolée à Trelawny Town, en Jamaïque. En 1796, pratiquement tous les habitants de la ville - environ 150 familles ou plus de 500 adultes et enfants - sont transportés de force vers la colonie britannique de la Nouvelle-Écosse. L'expérience de plus de 500 marrons jamaïcains amenés de force en Nouvelle-Écosse en 1796 illustre les droits et la liberté précaires des sujets britanniques d'ascendance africaine à la fin du XVIIIe siècle.

Une histoire révélée : L'esclavage des Noirs au Canada

L'exposition Une histoire révélée : L'esclavage des Noirs au Canada sera présentée du 1 er août 2024 au 5 janvier 2025 au Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Découvrez l'expérience des Noirs réduits en esclavage au Canada par le biais de biographies individuelles et de documents d'archives. Apprenez comment l'esclavage est apparu au Canada et découvrez qui étaient les esclavagistes canadiens.

L'esclavage a joué un rôle important dans les débuts de la colonisation du Canada et son héritage est encore visible et perceptible aujourd'hui.

Pendant plus de deux siècles, la majorité des Africains du Canada ont été réduits en esclavage.

De 1629 à 1834, les régimes coloniaux français et britannique ont adopté des lois légalisant l'esclavage. Les esclavagistes avaient des droits de propriété qui leur permettaient d'acheter, de vendre, d'échanger et de disposer des Noirs réduits en esclavage comme ils le souhaitaient.

L'esclavage des Noirs au Canada s'inscrivait dans le cadre plus large de la traite transatlantique des esclaves, qui a arraché de 12 à 15 millions de personnes aux rivages de l'Afrique pour les emmener dans les Amériques.

