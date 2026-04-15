AVIS AUX MÉDIAS - Cols bleus de Montréal : rassemblement important à la deuxième journée de grève sur trois

MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) tient un rassemblement important jeudi en marge d'une grève de trois jours entamée le mercredi 15 avril, à compter de 6 h, jusqu'au samedi 18 avril, à 6 h.

La grève fait suite à un débrayage d'une journée exercé en février dernier, qui constituait alors la première journée de grève des cols bleus depuis plus de 15 ans.

« Ce rassemblement démontre la mobilisation de nos membres derrière leur comité de négo. Les négociations sont dans une impasse en raison de l'inflexibilité de la Ville de Montréal sur son cadre financier. Les travailleuses et travailleurs font face à une crise du coût de la vie persistante et ils ne sont pas prêts à s'appauvrir davantage », de dire Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Quoi: Rassemblement du SCFP 301 et point de presse

Quand: Jeudi 16 avril 2026 à partir de 9 h, avec point de presse à 11 h 20

Où: Intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Sherbrooke Est (près du Jardin botanique de Montréal - 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec, H1X 2B2)

Rappelons que la convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024 et que cette grève survient après près de 50 rencontres de négociation et de médiation.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications, 514 831-3815, [email protected]