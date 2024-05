Avis aux médias - Collectes itinérantes des résidus domestiques dangereux - Montréal déploie des points de dépôt temporaires pour récupérer les produits nocifs pour la santé et l'environnement

MONTRÉAL, le 3 mai 2024 /CNW/ - Le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, invite les représentants des médias à une session de prise d'images pour faire connaître les collectes itinérantes des résidus domestiques dangereux et expliquer les consignes à suivre pour bénéficier gratuitement de ces collectes spéciales.

Prise d'images et entrevues





Date : Samedi, 4 mai



Heure : 10 h



Lieu : Aréna Francis-Bouillon

3175, rue de Rouen

Au nombre de trente (30), les collectes itinérantes de résidus domestiques dangereux (RDD) se déplacent aux quatre coins de l'Île de Montréal, de mai à septembre. Le calendrier de ces collectes spéciales peut être consulté ici ou sur le site montreal.ca.

Rappelons que les résidus domestiques dangereux ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères, ni avec les matières recyclables. Parmi les objets nocifs les plus fréquents que l'on retrouve dans les RDD, on note : les vernis à ongles, les bonbonnes de propane, les piles, les produits de nettoyage et les solvants. Ces matières peuvent également être déposées dans chacun des sept (7) Écocentres de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements: Philippe Sabourin, porte-parole administratif, Direction des relations médias, Ville de Montréal, 514 923-1295, [email protected]