AVIS AUX MÉDIAS - Clôture du 34e Congrès de la FTQ - Conférence de presse bilan de la nouvelle direction

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à la dernière journée du 34e Congrès de la FTQ qui se conclura par les élections et l'assermentation, en après-midi, des nouvelles personnes dirigeantes de la FTQ, Magali Picard à la présidence et Olivier Carrière au secrétariat général, ainsi que les vice-présidents et vice-présidentes de la FTQ pour un mandat de trois ans. Un point de presse suivra vers 15 h 30.

En plus de débattre des dernières résolutions du Congrès, la journée s'amorcera par un panel politique alors que, à l'approche des prochaines élections, les principaux chefs de l'opposition, Pablo Rodrigez du Parti libéral, Ruba Ghazal de Québec solidaire, ainsi que le député Pascal Paradis du Parti Québécois viendront s'adresser aux militants et militantes. Suivra une manifestation devant le l'Assemblée nationale vers midi.

Ce Congrès aura permis aux quelque 1000 personnes déléguées d'échanger et de prendre position sur plus d'une centaine de résolutions, définissant ainsi les orientations de la plus grande centrale syndicale du Québec et de dénoncer les projets de loi et lois du gouvernement de la CAQ, qui a un an des élections, a décidé de s'attaquer aux travailleurs et travailleuses du Québec.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Clôture du 34e congrès de la FTQ



Date : 27 novembre



Heure : Panel politique (8 h 30); manifestation (midi); élections et assermentation du nouveau

Bureau de direction suivi d'un point de presse (entre 14 h et 15 h 30)



Où : Centre des congrès de Québec



Qui : Point de presse avec Magali Picard, présidente, et Olivier Carrière, secrétaire général

Le point de presse se déroulera à la salle 204-B

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

Source : FTQ, https://ftq.qc.ca

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]