Avis aux médias - CIVIX et Élections Canada collaborent pour Vote étudiant Canada 2019

GATINEAU, QC, le 17 sept. 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à observer en personne le déroulement de Vote étudiant Canada 2019, une élection parallèle pour les jeunes n'étant pas en âge de voter, qui coïncide avec l'élection fédérale d'octobre.

Stéphane Perrault, directeur général des élections (DGE), et Taylor Gunn, président et directeur général des élections de Vote étudiant, se rendront à la Connaught Public School à Ottawa pour discuter avec les élèves de 5e année du programme Vote étudiant et de l'importance de participer tôt au processus démocratique. Les deux DGE prendront part à un exercice de simulation de vote et répondront aux questions des élèves. Immédiatement après, des représentants de CIVIX et d'Élections Canada répondront aux questions des médias.

Date : Le mercredi 18 septembre 2019



Heure : De 9 h à 10 h



Lieu : Connaught Public School

1149, avenue Gladstone

Ottawa (Ontario)

K1Y 3H7

Pour faciliter votre accès au bâtiment, prière de confirmer votre présence auprès d'Élections Canada - Relations avec les médias.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

CIVIX est un organisme de bienfaisance canadien enregistré non partisan qui œuvre à renforcer la démocratie en éduquant les jeunes d'âge scolaire à la citoyenneté.

Vote étudiant est un programme de CIVIX. Vote étudiant Canada 2019 est rendu possible grâce à l'appui d'Élections Canada.

