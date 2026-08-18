Avis aux médias - Cheffe et chef de la direction financière du futur : qui aura le profil pour diriger ?

MONTRÉAL, le 18 août 2026 /CNW/ -- L'École des dirigeantes et des dirigeants HEC Montréal en collaboration avec Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), invite les représentantes et représentants des médias, le 22 septembre 2026, à une discussion sur le parcours, l'identité, les compétences, les qualités de leadership, de la cheffe et du chef de la direction financière (CFO) du futur.

Cet événement s'inscrit dans le cadre de l'étude L'équipe finance en pleine transformation: défis et compétences 2030, une initiative lancée par RCGT.

Le rôle du CFO évolue rapidement. Les organisations recherchent désormais des leaders capables de comprendre la technologie, de gérer l'incertitude, d'influencer les décisions stratégiques et de mobiliser les équipes, en plus de maîtriser les fondamentaux financiers. Face à cette réalité, les parcours traditionnels sont-ils toujours les plus pertinents ? Et si les profils atypiques, diversifiés ou issus d'autres horizons devenaient un véritable avantage ?

Plus d'une centaine de leaders, issus de la direction financière d'organisations, du domaine de la finance ainsi que des membres de la communauté étudiante HEC Montréal, sont attendus et prêts à remettre en question les modèles traditionnels.

Intervenantes et intervenants

Julien Le Maux , professeur titulaire, département de sciences comptables, HEC Montréal (modérateur)

, professeur titulaire, département de sciences comptables, (modérateur) Bianka Monette, chef de la direction financière, Moment Factory

Corey Pedneault, président et ancien CFO, Mitchel Lincoln et Vice-président principal Québec, Atlantic Packaging Emballages Mitchel Lincoln

Alexandra Potvin, directrice principale - Conseil en management, Transformation des affaires, RCGT

Informations pratiques

Quoi : Rendez-vous ED - Panel, CFO du futur : qui aura le profil pour diriger ?

Rendez-vous ED - Panel, CFO du futur : qui aura le profil pour diriger ? Quand : mardi 22 septembre 2026 de 17 h à 18h15, suivi d'un cocktail

mardi 22 septembre 2026 de 17 h à 18h15, suivi d'un cocktail Où : édifice Hélène-Desmarais HEC Montréal - 501, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal

édifice Hélène-Desmarais HEC Montréal - 501, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal Inscriptions médias à [email protected]

SOURCE HEC Montréal

Renseignements et inscriptions : Émilie Novales, ARP, Conseillère principale en relation avec les médias, [email protected], 438 520 3536