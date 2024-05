CAMBRIDGE, ON, le 14 mai 2024 /CNW/ - Pour célébrer la Semaine de la citoyenneté, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 50 nouvelles citoyennes et nouveaux citoyens du Canada. La cérémonie sera présidée par la juge de la citoyenneté Rochelle Ivri.

Date : Le mercredi 15 mai 2024 Heure : 11 h (HE)

