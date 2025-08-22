AVIS AUX MÉDIAS - Cérémonie d'assermentation du député d'Arthabaska : Alex Boissonneault

QUÉBEC, le 22 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la cérémonie d'assermentation du nouveau député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, aura lieu le jeudi 28 août 2025 à 11h au restaurant Le Parlementaire.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 28 août 2025 HEURE : 11h LIEU : Restaurant Le Parlementaire

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]