AVIS AUX MÉDIAS - Cérémonie d'assermentation du député d'Arthabaska : Alex Boissonneault

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti Québécois

22 août, 2025, 10:04 ET

QUÉBEC, le 22 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la cérémonie d'assermentation du nouveau député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, aura lieu le jeudi 28 août 2025 à 11h au restaurant Le Parlementaire.

AIDE-MÉMOIRE

DATE :           

Le 28 août 2025

 

HEURE :       

11h

 

LIEU :           

Restaurant Le Parlementaire
Hôtel du Parlement
Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

Profil de l'entreprise

Aile parlementaire du Parti Québécois