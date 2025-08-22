AVIS AUX MÉDIAS - Cérémonie d'assermentation du député d'Arthabaska : Alex Boissonneault
QUÉBEC, le 22 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la cérémonie d'assermentation du nouveau député d'Arthabaska, Alex Boissonneault, aura lieu le jeudi 28 août 2025 à 11h au restaurant Le Parlementaire.
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 28 août 2025
|
HEURE :
|
11h
|
LIEU :
|
Restaurant Le Parlementaire
