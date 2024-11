OTTAWA, ON, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Randeep Sarai, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, assistera à la cérémonie annuelle à la chandelle en hommage aux héros et vétérans canadiens tombés au combat, et passera le flambeau du Souvenir des vétérans et vétéranes à la prochaine génération.

Le secrétaire parlementaire Sarai et d'autres participants seront à la disposition des médias après l'événement.

Lieu : Galerie LeBreton

Musée canadien de la guerre

1, place Vimy

Ottawa, Ontario Date : Mardi 5 novembre 2024 Heure : 19 h (HNE)

Les médias qui souhaitent participer à l'événement sont priés de s'inscrire à l'avance en communiquant avec [email protected], en indiquant le nom de leur représentant et de leur média.

Si vous prévoyez des obstacles à votre accessibilité, veuillez nous en aviser et nous prendrons les mesures requises pour permettre votre participation.

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Isabelle Arseneau, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, [email protected]