Avis aux médias - Centres de services scolaires De La Jonquière, des Rives-du-Saguenay et du Pays-des-Bleuets

Moins de services directs aux élèves dans les écoles de la région

SAGUENAY, QC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Les compressions budgétaires, les conditions liées aux sommes additionnelles et les cibles d'équivalents à temps complet (ETC) imposées par le gouvernement affectent les services directs aux élèves dans nos écoles.

Le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, la présidente du Syndicat régional des employé(e)s de soutien (SRES-CSQ), Sandrine Hovington, la vice-présidente du Syndicat du personnel de soutien scolaire de Jonquière (SPSSJ-CSQ), Sarah Allard et la présidente du Syndicat du personnel de soutien scolaire du Pays-des-Bleuets (SPSSPB-CSQ), Jessica Bouchard invitent les représentants des médias à une conférence de presse le jeudi 25 septembre 2025, à 10 h, à La Saguenéenne - Hôtel et Centre de Congrès.

Aide-mémoire QUOI : Le point sur la situation du personnel de soutien scolaire aux centres de services scolaires des Rives-du-Saguenay, De La Jonquière et du Pays-des-Bleuets à propos des sujets suivants : Réduction des services directs aux élèves

Violence

Démissions



QUI : Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ

Sandrine Hovington, présidente du SRES-CSQ

Sarah Allard, vice-présidente du SPSSJ-CSQ

Jessica Bouchard, présidente du SPSSPB-CSQ



QUAND : Le jeudi 25 septembre 2025, à 10 h.



OÙ : La Saguenéenne - Hôtel et Centre de Congrès, salle Rivière du Moulin

250, rue des Saguenéens, Chicoutimi

Le Syndicat régional des employé(e)s de soutien (SRES-CSQ) représente près de 1 300 membres qui travaillent au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay.

Le Syndicat du personnel de soutien scolaire de Jonquière (SPSSJ-CSQ) représente 700 membres qui travaillent au Centre de services scolaire De La Jonquière.

Le Syndicat du personnel de soutien scolaire du Pays-des-Bleuets (SPSSPB-CSQ) représente le personnel de soutien scolaire au Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets. Il compte 600 membres répartis en 25 classes d'emplois.

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

