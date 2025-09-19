AVIS AUX MÉDIAS - Caucus de la rentrée du Parti Québécois

QUÉBEC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef et les députés du Parti Québécois se réuniront en caucus afin de préparer la rentrée parlementaire, le mercredi 24 et le jeudi 25 septembre 2025. Le caucus se tiendra à Québec à l'hôtel du Parlement.

L'horaire ci-dessous est sujet à des changements sans préavis.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le mercredi 24 septembre 2025

HEURES ET LIEUX :

9 h 00 - Point de presse - Hall du Parlement

9 h 45 - Prise d'images et mot d'ouverture - Salle Pauline-Marois

10 h - Début des travaux - Salle Pauline-Marois

16 h 30 -- Fin des travaux

DATE : Le jeudi 25 septembre 2025

HEURES ET LIEUX :

8 h 30 - Début des travaux -- Salle Pauline-Marois

13 h - Fin du caucus

14 h 00 -- Point de presse - Hall du Parlement

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]