AVIS AUX MÉDIAS - Caucus de la rentrée du Parti Québécois
19 sept, 2025, 15:42 ET
QUÉBEC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef et les députés du Parti Québécois se réuniront en caucus afin de préparer la rentrée parlementaire, le mercredi 24 et le jeudi 25 septembre 2025. Le caucus se tiendra à Québec à l'hôtel du Parlement.
L'horaire ci-dessous est sujet à des changements sans préavis.
AIDE-MÉMOIRE
DATE : Le mercredi 24 septembre 2025
HEURES ET LIEUX :
9 h 00 - Point de presse - Hall du Parlement
9 h 45 - Prise d'images et mot d'ouverture - Salle Pauline-Marois
10 h - Début des travaux - Salle Pauline-Marois
16 h 30 -- Fin des travaux
DATE : Le jeudi 25 septembre 2025
HEURES ET LIEUX :
8 h 30 - Début des travaux -- Salle Pauline-Marois
13 h - Fin du caucus
14 h 00 -- Point de presse - Hall du Parlement
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
