AVIS AUX MÉDIAS - Cascades lancera son Plan de développement durable 2026-2030 le 17 juin 2026

KINGSEY FALLS, QC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades inc. (TSX: CAS), dévoilera le 5e plan de développement durable de l'organisation, le plus ambitieux à ce jour, lors d'un événement le 17 juin prochain, à 11 h HAE.

Quoi? Lancement du Plan de développement durable 2026-2030 de Cascades

Quand? Le mercredi 17 juin 2026, à 11 h HAE

Où? Pavillon du Parc Marie-Victorin (385, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls, J0A1B0)

Lors de cet événement, les participant(e)s auront l'occasion de découvrir comment ce nouveau plan 2026-2030 contribuera concrètement à réduire l'empreinte environnementale de Cascades et de ses client(e)s, tout en générant des retombées sociales positives durables. L'entreprise profitera de l'événement pour annoncer certains partenariats structurants en matière de biodiversité et d'environnement.

Les journalistes qui voudraient procéder à des entrevues individuelles à la suite de l'événement sont invités à communiquer avec Hugo D'Amours, vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, dont les coordonnées se trouvent ci-dessous.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte près de 9 000 talents travaillant dans un réseau de 60 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514 282‑2697, [email protected]