Avis aux médias - Caroline Senneville à la rencontre des grévistes de Saint-Georges

QUÉBEC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Caroline Senneville, présidente de la CSN, ira appuyer les employé-es municipaux des loisirs et de la culture de Saint-Georges en grève depuis plus de trois mois. Au moment où les camps de jours débutent et que l'été s'annonce chaud, la CSN souhaite que ce conflit de travail se règle le plus rapidement possible pour que la population puisse avoir accès à l'ensemble des services de loisirs et de la culture pour l'été.

Plusieurs porte-paroles seront disponibles pour répondre aux questions des médias :

Caroline Senneville , présidente de la CSN

, présidente de la CSN Simon Mathieu Malenfant , vice-président-trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

, vice-président-trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) Barbara Poirier , présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN

Aide-mémoire

Quoi : Visite des grévistes de la ville de Saint-Georges par la présidente de la CSN Quand : Jeudi 27 juin 2024, à 11 h 30 Où : Devant le Centre Sportif Lacroix-Dutil, 11121, 1re Avenue, Saint-Georges (Québec) G5Y 2B9



Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec.

Renseignements: Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, 514 209-3311