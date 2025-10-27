MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Carlos Leitão, prononcera l'allocution d'ouverture à la conférence canadienne de l'acier, où il parlera des défis actuels, des solutions envisagées et des mesures de soutien au secteur.

Date : Le mardi 28 octobre 2025

Heure : 8 h (heure de l'Est)

Lieu : Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Les membres des médias devront se présenter au bureau d'inscription dès leur arrivée.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]