Avis aux médias -Campagne STRATOS 2026: Des expériences canadiennes testées dans un environnement semblable à l'espace

Avis aux médias -Campagne STRATOS 2026: Des expériences canadiennes testées dans un environnement semblable à l'espaceEnglish
Nouvelles fournies parAgence spatiale canadienne
13 août, 2026, 12:29 ET
LONGUEUIL, QC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Du 15 au 23 août prochain, dans le cadre de la Campagne STRATOS (ICARUS) 2026, cinq ballons météorologiques seront lancés depuis la base de Timmins, en Ontario. Ils transporteront cinq charges utiles canadiennes ainsi que 15 expériences conçues par des élèves du secondaire afin de tester de nouvelles technologies, de mener des expériences scientifiques et de prendre des mesures depuis la stratosphère.
Voici les équipes universitaires et organisations canadiennes qui participeront à la campagne cette année :
- PolyOrbite, Polytechnique Montréal
- Mission SpaceWalker, Université de l'Alberta
- InSpace, Université Carleton
- LASSENA, École de technologie supérieure - ÉTS Montréal
- Willi Lab, Université de Lethbridge
- Science Timmins
- WIBCA Montréal (Association de la communauté noire de l'Ouest-de-l'Île)
L'objectif de la campagne est de fournir à la relève une occasion unique de concevoir, construire et tester de petites charges utiles qui seront lancées sur des ballons dilatables pouvant atteindre une altitude de 35 km. Il s'agit d'une expérience concrète et enrichissante qui favorise le développement de compétences en science, en technologie, en génie et en mathématiques.
Les représentants des médias qui souhaitent s'entretenir avec un expert de l'ASC sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.
Liens utiles :
- À propos de STRATOS, le programme de ballons stratosphériques de l'ASC
- Une journée typique de lancement de ballons
Site Web: www.asc-csa.gc.ca
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SOURCE Agence spatiale canadienne
Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]
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