Avis aux médias -Campagne STRATOS 2026: Des expériences canadiennes testées dans un environnement semblable à l'espace

LONGUEUIL, QC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Du 15 au 23 août prochain, dans le cadre de la Campagne STRATOS (ICARUS) 2026, cinq ballons météorologiques seront lancés depuis la base de Timmins, en Ontario. Ils transporteront cinq charges utiles canadiennes ainsi que 15 expériences conçues par des élèves du secondaire afin de tester de nouvelles technologies, de mener des expériences scientifiques et de prendre des mesures depuis la stratosphère.

Voici les équipes universitaires et organisations canadiennes qui participeront à la campagne cette année :

PolyOrbite, Polytechnique Montréal

Mission SpaceWalker, Université de l'Alberta

InSpace, Université Carleton

LASSENA, École de technologie supérieure - ÉTS Montréal

Willi Lab, Université de Lethbridge

Science Timmins

WIBCA Montréal (Association de la communauté noire de l'Ouest-de-l'Île)

L'objectif de la campagne est de fournir à la relève une occasion unique de concevoir, construire et tester de petites charges utiles qui seront lancées sur des ballons dilatables pouvant atteindre une altitude de 35 km. Il s'agit d'une expérience concrète et enrichissante qui favorise le développement de compétences en science, en technologie, en génie et en mathématiques.

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]