AVIS AUX MÉDIAS - Budget du Québec 2024-2025 : Charles Milliard, PDG de la FCCQ, assistera au dévoilement à Québec aujourd'hui 12 mars 2024

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - Charles Milliard, Président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), assistera aujourd'hui au dévoilement du budget à Québec et sera disponible pour commenter et accorder des entrevues individuelles. La FCCQ réagira par communiqué à la suite du dévoilement du budget du gouvernement du Québec.

Par ailleurs, Philippe Noël, vice-président Affaires publiques et économiques et Mathieu Lavigne, directeur, Affaires publiques et économiques de la FCCQ participeront au huis clos des médias.

Le 24 janvier 2024, la FCCQ a déposé ses attentes budgétaires au ministre des Finances, Éric Girard.

Lire le mémoire budgétaire 2024-2025 de la FCCQ

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

