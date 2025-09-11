Avis aux médias : breffage sur les élections municipales

QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Élections Québec organise un breffage à l'intention des journalistes appelés à couvrir les élections générales municipales du 2 novembre 2025. L'activité se déroulera en ligne, le 15 septembre prochain, à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie.

Deux porte-paroles d'Élections Québec aborderont le calendrier électoral; les nouveautés pour les électrices et les électeurs; les règles relatives à l'affichage électoral, au financement politique et aux dépenses électorales; les processus de plainte et d'enquête de l'institution; ainsi que les rôles respectifs des présidentes et présidents d'élection, d'Élections Québec ainsi que du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Date : lundi 15 septembre

Heure : de 12 h à 13 h

Lieu : en ligne, sur Teams

Pour participer à ce breffage et pour recevoir le lien de connexion, les représentantes et représentants des médias doivent s'inscrire en écrivant à l'adresse [email protected].

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise.

En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités dans l'organisation de leurs élections et veille à l'application des règles sur le financement politique. L'institution agit également comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

