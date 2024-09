Les salles des marchés de BMO à Toronto , à New York et à Londres, ainsi que BMO Gestion de patrimoine, font don de toutes les commissions générées sur les opérations sur actions et FNB au cours de la journée de négociation afin de fournir une aide financière aux étudiants du Canada , des États-Unis et du Royaume-Uni.

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Joignez-vous aux employés de BMO des équipes BMO Marchés des capitaux et BMO Gestion de patrimoine le 25 septembre pour célébrer la 20e journée annuelle de négociation du programme Action-Éducation de BMO en sonnant la cloche de clôture du TMX au 120, rue Adelaide Ouest, à Toronto.

Chaque année, BMO fait don de toutes les commissions sur actions institutionnelles nord-américaines et européennes provenant d'une journée de négociation à des organismes de bienfaisance sélectionnés qui aident des étudiants issus de la diversité, brillants et méritants, à réaliser leurs ambitions en matière d'éducation postsecondaire. Cette année, BMO Ligne d'action, qui fait partie de BMO Gestion de patrimoine, se joint au programme et fait don des commissions de négociation d'actions et de FNB générées au cours de la journée du 25 septembre. Depuis la création du programme, près de 32 millions de dollars canadiens ont été versés pour aider plus de 5 500 étudiants à réaliser leur potentiel grâce à des bourses d'études et de perfectionnement, au mentorat et au développement du leadership.

John Mitrano (cochef, Actions mondiales, BMO Marchés des capitaux), Deland Kamanga (chef, BMO Gestion de patrimoine), Camilla Sutton (chef, Recherche sur les actions, Canada et Royaume-Uni, BMO Marchés des capitaux) et Rizwan Awan (chef des Marchés, produits et services TMX et président, Négociation d'actions, groupe TMX,) sonneront la cloche de clôture. Ils seront rejoints par des boursiers du programme Action-Éducation.

Les partenaires du programme Action-Éducation sont la Jackie Robinson Foundation, l'Imperial College London, Indspire, Lime Connect, la Fondation Boursiers Loran, la Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada, la Financial Women's Association (FWA), The Brokerage, VersaFi et SEO (Sponsors for Educational Opportunity).

À propos de BMO Groupe financier

