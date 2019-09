Avis aux médias - BMO Marchés des capitaux célèbre les 15 ans de la journée de négociation du programme Action-Éducation

MONTRÉAL, NEW YORK et LONDRES, le 23 sept. 2019 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux tiendra la quinzième édition annuelle de la journée de négociation de son programme Action-Éducation le 25 septembre 2019. BMO Marchés des capitaux donnera toutes les commissions liées aux opérations sur actions institutionnelles nord-américaines et européennes amassées lors de la journée de négociation afin d'aider des étudiants à réaliser leur plein potentiel grâce à des bourses d'études et du développement de leur leadership, en collaboration avec l'un des organismes caritatifs partenaires en éducation de BMO. Le programme a permis d'amasser plus de 20 millions de dollars canadiens et d'aider près de 5 000 étudiants depuis sa création en 2005.

