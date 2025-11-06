MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - BMO Groupe financier annoncera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice de 2025, et tiendra sa conférence téléphonique destinée aux investisseurs le 4 décembre 2025. Les résultats financiers seront rendus publics par le biais d'un communiqué de presse vers 6 h (HE).

Conférence téléphonique destinée aux investisseurs

Heure : 8 h 30 (HE)

La conférence sera accessible en mode écoute seulement :

par téléphone au 1-888-596-4144 ou au 647-495-7514 (région de Toronto),

mot de passe : 89709#

par Internet sur la page https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2024 .

Les documents de présentation dont il sera question au cours de la conférence seront accessibles sur la page https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2024 .

Rediffusion de la conférence téléphonique

Les présentations destinées aux investisseurs seront accessibles en rediffusion jusqu'au 4 janvier 2026, à 23 h 59 (HE) en composant le 1-800-770-2030 ou le 647-362-9199, et en entrant le mot de passe 89709#.

La webdiffusion sera disponible sur la page https://www.bmo.com/principal/a-propos-de-nous/services-bancaires/relations-avec-les-investisseurs/renseignements-financiers#2024 jusqu'au 1er mars 2026.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

Internet : www.bmo.com X : @BMOmedia

SOURCE BMO Groupe Financier

Relations avec les médias : John Fenton, Toronto, [email protected], 416-867-3996; Relations avec les investisseurs : Christine Viau, Toronto, [email protected], 416-867-6956; Bill Anderson, Toronto, [email protected], 416-867-7834