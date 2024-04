Des porte-parole de KPMG sont disponibles pour faire des commentaires

Les porte-parole nationaux et régionaux de KPMG sont disponibles pour accorder des entrevues aux médias avant le budget fédéral et après l'annonce du 16 avril 2024. Les dirigeants de KPMG peuvent aborder divers sujets et thèmes liés au budget, notamment la crise du logement au Canada, les mesures fiscales visant les entreprises et les particuliers, ainsi que les défis et les possibilités liés à la transition vers une économie plus propre, plus sécuritaire et plus novatrice.





Sujet Porte-parole Aperçu du budget Dino Infanti, Associé, Leader National,KPMG Entreprises

privées Fiscalité

Paul Lynch, Associé responsable du Service national de

fiscalité et leader national Mesures fiscales



Entreprise



Personnel



International



Incitatifs fiscaux pour une économie propre Incitatifs fiscaux pour la RD



Brian Ernewein, Conseiller principal, Fiscalité nationale



Sonia Gandhi, Leader nationale, Mobilité internationale et

Droit de l'immigration,KPMG cabinet juridiques.

r.l./S.E.N.C.R.L



Aaron Gillespie, Associé,KPMG Entreprises privées, Fiscalité



Torran Jolly, Associé, leader national, Fiscalité de l'énergie

(Calgary)



Yara Bossé-Viola, Associée,Incitatifs fiscaux à la R-D

(Montréal) Logement, villes intelligentes Caroline Charest, Associée, Services-conseils (Montréal)



Chris Sainsbury, Directeur principal, Services-conseils en

infrastructure mondiale, et leader, Villes intelligentes

(Vancouver)



Vivian Chan, Associée, Services-conseils en infrastructure

mondiale (Vancouver) Système bancaire ouvert, technologies émergentes et

innovation, cybersécurité Geoff Rush, Associé et leader national, Services financiers, et

chef mondial, Services-conseils financiers



Imraan Bashir, Associé et leader national,Cybersécurité,

Secteur public



Kareem Sadek, Associé, Services-conseils, Leader, Nouveaux

risques technologiques, etcoleader,Cryptoactifs et chaîne de

blocs Risques liés aux facteurs ESG Doron Telem, Leader national, Enjeux ESG

(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance)

Consultez le Sondage auprès des entreprises de KPMG - Budget fédéral 2024 :

Pour en savoir plus, lisez FlashImpôt Canada : Budget fédéral - Possibles modifications fiscales

Les demandes de renseignements des médias doivent être adressées à :

Nancy White

Service national des communications et Relations avec les médias

KPMG au Canada

(416) 876-1400

[email protected]

