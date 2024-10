AVIS AUX MÉDIAS - Avis de grève partielle des débardeurs du port de Montréal à défaut d'une entente sur les horaires de travail

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375) a déposé un préavis de grève à 11 h ce matin au regard d'une grève partielle touchant la compagnie Termont, et ce, pour une durée illimitée à compter du jeudi 31 octobre 2024 à 11 h.

Cette grève, qui touchera 15 % du volume total manutentionné dans le port de Montréal, soit 40 % du trafic de conteneurs, pourrait être évitée si l'Association des employeurs maritimes convient d'une entente avec le syndicat sur les horaires de travail.

Hier, lors d'une grève de 24 heures, les membres du syndicat ont participé à une assemblée générale extraordinaire lors de laquelle ils ont confirmé l'envoi du préavis de grève et voté pour une cotisation spéciale afin d'aider financièrement les débardeurs qui participeront à cette grève partielle.

Le syndicat rencontrera les médias pour expliquer sa démarche.

Qui : Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375)

Quoi : Conférence de presse pour faire le point sur les négociations et le nouvel avis de grève

Quand : Lundi 28 octobre 2024, à 13 h 30

Où : Maison des débardeurs située au 7020, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H1N 3L6

Les débardeurs du port de Montréal sont sans convention collective depuis le 31 décembre 2023.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel et Matane, pour un total d'environ 1550 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]