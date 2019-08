Avis aux médias : assemblée annuelle des actionnaires de CAE pour l'exercice 2019 et conférence téléphonique de CAE sur ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2020

MONTRÉAL, le 2 août 2019 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - Les représentants des médias sont invités à assister à l'assemblée annuelle des actionnaires de CAE pour l'exercice 2019 qui se tiendra le mercredi 14 août à 11 h HE (heure de l'Est).

Les membres de la haute direction passeront en revue les activités qui ont eu lieu au cours de l'exercice 2019 et présenteront les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2020 clos le 30 juin 2019. Marc Parent, président et chef de la direction, discutera également des perspectives pour l'exercice en cours avant de répondre aux questions des médias.

Qui : Marc Parent, président et chef de la direction

Sonya Branco, chef de la direction financière



Quoi : Assemblée annuelle des actionnaires de CAE pour l'exercice 2019



Quand : Le mercredi 14 août 2019

Assemblée annuelle : 11 h HE

Rencontre avec les médias : 12 h HE



Où : CAE (Entrée 4 - auditorium)

8585 chemin de la Côte-de-Liesse

Saint-Laurent, Québec

H4T 1G6 Canada



Webdiffusion : L'assemblée sera retransmise en direct sur le site Web de CAE à www.cae.com/investors/. L'enregistrement sera archivé aussitôt après la séance.

Veuillez prendre note que les caméramans et photographes seront admis dans la salle uniquement pendant les dix premières minutes suivant l'ouverture de l'assemblée.

Conférence téléphonique sur les résultats du 1er trimestre de l'exercice 2020

CAE publiera également les résultats du premier trimestre de son exercice financier 2020 le mercredi 14 août 2019. Une conférence téléphonique, où ces résultats et les perspectives d'avenir de CAE seront présentés aux analystes et aux investisseurs institutionnels, aura lieu le même jour à 13 h 30 HE.

Les membres de la haute direction animeront cette conférence téléphonique destinée aux analystes financiers, aux investisseurs institutionnels et aux médias. Les représentants des médias pourront poser leurs questions tout de suite après la période réservée aux analystes.

Qui : Marc Parent, président et chef de la direction

Sonya Branco, chef de la direction financière

Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et relations avec les investisseurs



Quoi : Conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l'exercice 2020 de CAE



Quand : Le mercredi 14 août 2019 - 13 h 30 HE



Webdiffusion : La conférence téléphonique sera diffusée en direct pour le public, puis archivée pour une durée de 90 jours sur notre site www.cae.com/investors/.

Coordonnées pour la conférence :

Pays Numéro de téléphone Amérique du Nord 1-877-586-3392 Canada +1-416-981-9024 Australie 1800507915 Belgique 080077657 France 0800919393 Allemagne 08001816101 Pays-Bas 08000222280 Singapour 8001012594 Royaume-Uni 08004960381

Réécoute (disponible trois heures après la fin de la conférence, pendant 48 heures) : +1-800-558 5253 ou +1-416-626-4100 - Code d'accès : 21927796#

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

Renseignements: Médias : Hélène V. Gagnon, Vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales, +1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, Vice-président, Stratégie et relations avec les investisseurs, +1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com

