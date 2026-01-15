LONGUEUIL, QC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Le 17 janvier (au plus tôt), en prévision du lancement de la mission Artemis II, la NASA déplacera la fusée SLS depuis le hall d'assemblage VAB au centre spatial Kennedy, en Floride, jusqu'à l'aire de lancement. L'horaire est susceptible de changement.

Plusieurs activités médiatiques marqueront cette étape clé de la mission. Seuls les représentants des médias déjà accrédités pourront y assister sur place. Certaines seront également diffusées en direct sur la chaine YouTube de la NASA (en anglais seulement).

16 janvier 2026

12 h (HE) - Séance d'information sur la mission Artemis II et aperçu du transfert de la fusée SLS vers l'aire de lancement

Participants :

John Honeycutt, président de l'équipe de gestion de la mission Artemis II Charlie Blackwell-Thompson, directrice des lancements d'Artemis, Systèmes au sol pour l'exploration spatiale Jeff Radigan, directeur principal des opérations de vol d'Artemis II, Direction des opérations de vol Lili Villarreal, directrice de l'amerrissage et de la récupération, Systèmes au sol pour l'exploration spatiale Jacob Bleacher, scientifique en chef de l'exploration, Direction du développement des systèmes d'exploration des missions



17 janvier 2026 (au plus tôt) - Transfert de la fusée SLS vers l'aire de lancement

7 h (HE) - Début du transfert de la fusée SLS

9 h (HE) - Point de presse avec l'équipage et Jared Isaacman, administrateur de la NASA

*Accessible sur place aux journalistes accrédités seulement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).

Artemis II est le premier vol d'essai habité avec le lanceur SLS et le vaisseau spatial Orion. L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen marquera une page d'histoire en devenant le premier Canadien à participer à une mission d'exploration de la Lune.

