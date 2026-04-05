LONGUEUIL, QC, le 5 avril 2026 /CNW/ - Le 6 avril 2026, la mission Artemis II devrait survoler la Lune. L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen et ses coéquipiers devraient aller plus loin dans l'espace que tout autre équipage avant eux.

Les médias sont invités au centre spatial John‑H.‑Chapman à Longueuil pour couvrir cet évènement. Des experts de l'ASC seront disponibles pour des entrevues.

Il faudra présenter votre carte de presse à la guérite et ensuite à la réception. Nous conseillons d'arriver tôt pour éviter tout retard en raison des mesures de sécurité.

Date : 6 avril 2026



Heure : 13 h 30 (HE) - Ouverture du centre de conférences de l'ASC

14 h 10 - Activité du Bureau des affaires publiques de la NASA : nouveau record de distance (plus loin qu'Apollo 13)

14 h 45 - Début de la période d'observation de la Lune

19 h 05 - Distance la plus rapprochée de la Lune

21 h 20 - Fin de la période d'observation de la Lune

22 h 50 - Activité du Bureau des affaires publiques de la NASA : retour sur le survol de la Lune



Qui : Tim Haltigin, scientifique principal, Sciences lunaires et planétaires, ASC

Caroline-Emmanuelle Morisset, scientifique principale, Sciences lunaires et planétaires, ASC

David Saint-Jacques, astronaute et directeur adjoint, Programme d'exploration lunaire, ASC



Où : Centre spatial John‑H.‑Chapman

6767, route de l'Aéroport

Longueuil (Québec)

L'évènement sera aussi retransmis en direct sur la chaine YouTube de l'ASC.

Pour toute question, prière de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Informations supplémentaires

En plus de l'analyse des données en temps réel et des conseils d'une équipe de scientifiques, les astronautes mettront à profit leur formation en géologie au Labrador, en Islande et en classe pour décrire les textures, les formes et les couleurs de la surface. Ces renseignements seront d'une grande utilité pour les futures missions d'exploration de la Lune.

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]