LONGUEUIL, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Dans la nuit du 3 au 4 avril prochain, les représentants des médias canadiens sont invités à s'entretenir avec l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) le colonel Jeremy Hansen , en direct de l'espace, pour la première vidéocommunication de l'ASC.

Lors de l'évènement animé par Lisa Campbell, présidente de l'ASC, Jeremy Hansen partagera ses impressions sur la mission Artemis II et répondra aux questions des journalistes canadiens.

La vidéocommunication sera d'une durée de vingt minutes. Seuls les journalistes sur place pourront poser une question. Des experts de l'ASC seront aussi disponibles pour offrir des entrevues.

Quoi : Vidéocommunication en direct de l'espace et séance de questions avec les médias



Qui : Lisa Campbell, présidente de l'ASC

Jeremy Hansen, astronaute de l'ASC



Quand : 12 h 45 (HE) (vidéocommunication à 1 h 10)



Où : Centre spatial John‑H.‑Chapman

6767, route de l'Aéroport, Longueuil

Tous les représentants des médias devront présenter leur carte de presse à la guérite et ensuite à la réception. Nous conseillons d'arriver tôt pour éviter tout retard en raison des mesures de sécurité et de l'horaire fixe des communications avec l'astronaute Jeremy Hansen.

L'évènement sera diffusé en direct sur la chaine YouTube de l'Agence spatiale canadienne .

La mission sera retransmise en direct du début à la fin sur la chaine NASA+ (en anglais seulement) .

Si vous avez des questions sur le déroulement des différentes activités entourant la mission ou souhaitez réaliser une entrevue sur place avec un expert de l'ASC, veuillez contacter le Bureau des relations avec les médias.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]