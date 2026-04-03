LONGUEUIL, QC, le 3 avril 2026 /CNW/ --Dans la nuit du 4-5 avril prochain, peu avant de survoler la Lune, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) le colonel Jeremy Hansen établira une deuxième vidéocommunication avec l'ASC en direct de l'espace.

Il répondra à des questions préparées par des élèves et des jeunes Canadiens ainsi que des membres du public de partout au pays. Ces questions ont été recueillies grâce à des collaborations avec l'Association canadienne des centres de sciences, le centre éducatif Ulnooweg et Connexions Nord.

Les médias sont invités à assister à l'évènement au siège de l'ASC. Il sera animé par deux experts de l'ASC qui discuteront également des observations de la Lune que l'équipage s'apprête à réaliser.

Quoi : Séance de questions avec Jeremy Hansen, des jeunes et des membres du public Qui : Jeremy Hansen, astronaute de l'ASC Jamie Sevigny, directrice, Développement de l'exploration spatiale, ASC Tim Haltigin, scientifique principal, Sciences lunaires et planétaires, ASC Quand : 23 h 45 (HE) le 4 avril (vidéocommunication à 0 h 25 le 5 avril) Où : Centre spatial John‑H.‑Chapman 6767, route de l'Aéroport, Longueuil

Tous les représentants des médias devront présenter leur carte de presse à la guérite et ensuite à la réception. Nous conseillons d'arriver tôt pour éviter tout retard en raison des mesures de sécurité et de l'horaire fixe des communications avec l'astronaute Jeremy Hansen.

L'évènement sera diffusé en direct sur la chaine YouTube de l'Agence spatiale canadienne.

La mission sera retransmise en direct du début à la fin sur la chaine NASA+ (en anglais seulement).

Si vous avez des questions sur le déroulement des différentes activités entourant la mission ou souhaitez réaliser une entrevue sur place avec un expert de l'ASC, veuillez contacter le Bureau des relations avec les médias.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]