LONGUEUIL, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a félicité l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) le colonel Jeremy Hansen, le premier Canadien à faire partie d'une mission d'exploration de la Lune. Il est accompagné des astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch pour réaliser Artemis II, la première mission lunaire habitée depuis 1972, un voyage spatial de près de 10 jours. Le Canada devient le deuxième pays seulement à envoyer un astronaute en mission lunaire, une réalisation historique qui confirme notre réputation en tant que partenaire fiable et compétent dans cette nouvelle ère d'exploration de l'espace lointain.

L'astronaute de l'ASC Jenni Gibbons, relève canadienne d'Artemis II, soutiendra l'équipage tout au long de la mission au poste de capcom au centre de contrôle de mission. La participation de deux astronautes canadiens dans cette initiative d'envergure témoigne d'une grande réussite nationale, résultat de dizaines d'années d'expertise canadienne dans le domaine spatial et en innovation, ouvrant la voie à la contribution du Canada à cette nouvelle ère d'exploration spatiale.

L'équipage d'Artemis II a décollé à 18 h 35 (HE) à bord du vaisseau spatial Orion, propulsé dans l'espace avec le lanceur SLS, depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Dans les prochaines 24 heures, les astronautes vérifieront le bon fonctionnement de tous les systèmes. Une fois les vérifications terminées, le module de service fournira la forte poussée nécessaire pour propulser l'équipage en direction de la Lune.

De l'aller au retour, l'équipage parcourra plus de deux millions de kilomètres. Ils mettront à l'épreuve plusieurs systèmes d'Orion, dont le système de survie et le système de navigation. Ces tests aideront à déterminer si le vaisseau spatial est prêt pour réaliser les futures missions de longue durée dans l'espace lointain. Les astronautes survoleront la face cachée de la Lune avant de repartir en direction de la Terre. Orion amerrira dans le Pacifique au large de San Diego.

Citation

« Artemis II est un moment historique pour le Canada. Véritable source de fierté nationale, cette mission témoigne de notre leadership en innovation spatiale. Pendant des dizaines d'années, le Canada a contribué à l'essor de l'exploration spatiale internationale grâce à ses technologies et son expertise, un legs qui profite à cette mission. Lors de cette mission historique, Jeremy Hansen est le porte-étendard de notre secteur spatial dynamique. Il incitera toute une nouvelle génération de Canadiens et de Canadiennes à viser la Lune et plus loin encore. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Faits en bref

La place du Canada dans la mission Artemis II est le fruit de dizaines d'années de contributions et les investissements stratégiques, notamment en robotique spatiale, et témoigne du caractère indispensable du savoir-faire canadien dans le domaine de l'exploration spatiale.

Jeremy Hansen devient officiellement membre d'équipage d'Artemis II en avril 2023. Il est le premier astronaute de l'ASC affecté à une mission lunaire.

En novembre 2023, l'astronaute de l'ASC Jenni Gibbons est désignée comme relève de Jeremy Hansen pour Artemis II, ce qui assure une place au Canada dans cette mission historique. Jenni Gibbons participe aux formations et aux tests aux côtés des quatre membres d'équipage depuis le début. Elle a contribué à définir et valider les exigences pour la formation des équipages et les procédures des futures missions lunaires. Elle occupera le poste de capcom pendant la mission.

Sélectionné en 2009 dans le cadre de la troisième campagne de recrutement d'astronautes, Jeremy Hansen s'est préparé pendant des années en vue d'une mission spatiale. Depuis son affectation à la mission Artemis II, il a suivi des formations spécialisées avec ses coéquipiers de la NASA et l'astronaute de l'ASC Jenni Gibbons.

Artemis II est le premier vol d'essai habité de la campagne Artemis, qui vise à mettre en place l'expertise nécessaire à un retour durable sur la Lune, et à jeter les bases essentielles de l'exploration de l'espace lointain, comme les missions habitées sur Mars. Artemis II vise à tester les systèmes du vaisseau spatial Orion, conçus pour répondre aux besoins d'un équipage à bord.

À ce jour, neuf astronautes de l'ASC ont effectué un total de 17 missions spatiales (mission Artemis II non prise en compte).

Produits connexes

Déclaration du premier ministre Carney sur le lancement de la mission Artemis II

Informations supplémentaires

Artemis II : Destination Lune | Agence spatiale canadienne

Biographie de l'astronaute Jeremy Hansen | Agence spatiale canadienne

Trousse d'information - mission Artemis II | Agence spatiale canadienne

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]