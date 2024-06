LONGUEUIL QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - La NASA invite les médias à se rendre à l'installation d'assemblage Michoud, à La Nouvelle-Orléans, pour voir l'étage principal du lanceur SLS, dont l'assemblage est terminé. Le SLS est la fusée qui transportera dans l'espace le vaisseau spatial Orion et l'équipage d'Artemis II, dont l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen.

Cet évènement médiatique est prévu actuellement pour la mi-juillet 2024 au plus tôt. Il sera possible de capter des images de cet engin de près de 65 mètres, qui sera transporté jusqu'à la barge Pegasus en vue de l'acheminer jusqu'au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Des dirigeants de la NASA et de l'industrie prendront la parole et les médias pourront s'entretenir avec des spécialistes.

Les médias canadiens doivent s'inscrire avant le 14 juin en écrivant à Corinne Beckinger et Craig Betbeze ([email protected]; [email protected]) (en anglais seulement).

Pour plus de détails, veuillez consulter l'avis aux médias de la NASA (en anglais seulement).

