Avis aux médias - Artemis II : Conversation entre le premier ministre Carney et l'astronaute Jeremy Hansen English
Nouvelles fournies parAgence spatiale canadienne
07 avr, 2026, 19:00 ET
LONGUEUIL, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Le mercredi 8 avril, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen, membre d'équipage de la mission lunaire Artemis II, s'entretiendra avec le premier ministre du Canada lors d'une troisième et dernière vidéocommunication en direct. (Nota : présence virtuelle du premier ministre.) L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, prendra part également à cette communication.
Bryan Akwirente Deer, chef du clan de l'Ours de la Nation Mohawk de Kahnawake, prononcera une prière d'action de grâce au début de l'évènement. Il y aura également une séance de questions avec des jeunes sélectionnés par les organismes spécialisés en STIM Actua et Parlons sciences ainsi que des cadets de l'Air.
Les médias sont invités à assister à l'évènement au siège de l'ASC.
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Quand :
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8 avril à 19 h 00 (HE) (vidéocommunication à 19 h 20)
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Quoi :
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Vidéocommunication en direct de l'espace et séance de questions avec de jeunes Canadiens
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Qui :
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Le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada (communication audio)
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L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (en personne)
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Jeremy Hansen, astronaute de l'ASC (dans l'espace)
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Joshua Kutryk, astronaute de l'ASC (en personne)
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Où :
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Centre spatial John‑H.‑Chapman
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6767, route de l'Aéroport, Longueuil, J3Y 8Y9
Tous les représentants des médias devront présenter leur carte de presse à la guérite et ensuite à la réception. Nous conseillons d'arriver tôt pour éviter tout retard en raison des mesures de sécurité et de l'horaire fixe des communications avec l'astronaute Jeremy Hansen.
L'évènement sera diffusé en direct sur la chaine YouTube de l'ASC.
Informations supplémentaires
- Artemis II : Destination Lune
- Trousse d'information - mission Artemis II
- Trousse d'information - Rôle du Canada dans l'exploration de la Lune
Site Web : www.asc-csa.gc.ca
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SOURCE Agence spatiale canadienne
Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]
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