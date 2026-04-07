LONGUEUIL, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Le mercredi 8 avril, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen, membre d'équipage de la mission lunaire Artemis II, s'entretiendra avec le premier ministre du Canada lors d'une troisième et dernière vidéocommunication en direct. (Nota : présence virtuelle du premier ministre.) L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, prendra part également à cette communication.

Bryan Akwirente Deer, chef du clan de l'Ours de la Nation Mohawk de Kahnawake, prononcera une prière d'action de grâce au début de l'évènement. Il y aura également une séance de questions avec des jeunes sélectionnés par les organismes spécialisés en STIM Actua et Parlons sciences ainsi que des cadets de l'Air.

Les médias sont invités à assister à l'évènement au siège de l'ASC.

Quand : 8 avril à 19 h 00 (HE) (vidéocommunication à 19 h 20)



Quoi : Vidéocommunication en direct de l'espace et séance de questions avec de jeunes Canadiens



Qui : Le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada (communication audio)





L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (en personne)





Jeremy Hansen, astronaute de l'ASC (dans l'espace)





Joshua Kutryk, astronaute de l'ASC (en personne)



Où : Centre spatial John‑H.‑Chapman

6767, route de l'Aéroport, Longueuil, J3Y 8Y9

Tous les représentants des médias devront présenter leur carte de presse à la guérite et ensuite à la réception. Nous conseillons d'arriver tôt pour éviter tout retard en raison des mesures de sécurité et de l'horaire fixe des communications avec l'astronaute Jeremy Hansen.

L'évènement sera diffusé en direct sur la chaine YouTube de l'ASC.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]