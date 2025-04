AVIS AUX MÉDIAS - Annonce importante pour le tourisme d'affaires en Outaouais

QUÉBEC, le 24 avril 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la députée de Hull et adjointe gouvernementale au ministre de l'Éducation, Mme Suzanne Tremblay, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse concernant le développement du tourisme d'affaires en Outaouais.

Date : Le dimanche 27 avril 2025







Heure : 10 h 30



Lieu : Gatineau

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 27 avril, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

