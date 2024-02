VICTORIA, BC, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, fera une annonce concernant le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique.

Date : Mercredi 21 février 2024 Heure : 10 h (heure locale) Lieu : Inn at Laurel Point, Stone Boardroom

680 rue Montréal, Victoria, C.-B. V8V 1Z8

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Renseignements: Contacts: Jérémy Collard, Attaché de presse, Bureau de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]