Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
13 sept, 2025, 14:15 ET
TRENTON, NS , le 13 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce importante concernant le logement en présence de l'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député de Nova-Centre, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.
|
Date :
|
Le 14 septembre 2025
|
Heure :
|
15 h 30 HAA
|
Lieu :
|
Eastcut Wood Building Solutions
Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]
