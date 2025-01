HAMILTON, ON, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière de transport en commun en présence de l'honorable Nathaniel Erskine‑Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain, de Chad Collins, député de Hamilton-Est--Stoney Creek, ainsi que d'Andrea Horwath, mairesse de la Ville de Hamilton.

Date : 3 février 2025 Heure : 10 h 30 Lieu : Centre de transport en commun de Mountain

2200, rue Upper James

Hamilton (Ont.) L0R 1W0

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias : Ville de Hamilton, [email protected]