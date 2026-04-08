CORNWALL, PE, le 8 avril 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure et de logement en présence de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Malpeque, de l'honorable Kent Dollar, ministre du Logement et des Communautés et de Minerva McCourt, mairesse de Cornwall.

Date : Le jeudi 9 avril 2026



Heure : 10 h (HAA)



Lieu : 103-105, chemin Kingston

Cornwall (Île-du-Prince-Édouard) C0A 1H8



En cas de mauvais temps : Hall de l'hôtel de ville

15, rue Mercedes

Cornwall (Î-P-É) C0A 1H0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; April Gallant, Agente principale des communications, Logement et communautés, 902-368-5112, [email protected]; Tracey MacLean, Coordonnatrice, Communautés/TI/RH, Ville de Cornwall, [email protected]