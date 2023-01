STELLARTON, NS, le 13 janv. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures de transport en commun en milieu rural en présence de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, de l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture et du Tourisme et député provincial de Pictou-Centre, de Nancy Dicks, mairesse de la municipalité de New Glasgow, et de Danny MacGillivray, directeur général de la Central Highlands Association of the Disabled (CHAD).

Date : Lundi 16 janvier 2023



Heure : 10 h (HNA)



Lieu : Bureau de la Central Highlands Association of the Disabled

276, rue Foord

Stellarton (Nouvelle-Écosse)

B0K 1S0



Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Toby Koffman, Directeur des Communications, Province de la Nouvelle-Écosse, [email protected], 902-483-5847; Danny MacGillivray, Directeur général, Central Highlands Association of the Disabled, 902-928-1234, [email protected]