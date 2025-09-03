ST. CATHARINES, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Chris Bittle, député de St. Catharines, de l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, et de Mat Siscoe, maire de la Ville de St. Catharines et président de la Niagara Transit Commission.

Date : Le jeudi 4 septembre 2025



Heure : 10 h HAE



Lieu : Niagara Transit

2012, First Street Louth

St. Catharines (Ontario) L2S 3V9

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et les Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Dakota Brasier, Bureau du ministre des Transports de l'Ontario, [email protected]; Leah Tracey, Consultante en Communications, Niagara Transit, 1-833-678-5463 poste 3569, [email protected]