WINNIPEG, MB, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, et de Tammy Christensen, directrice générale du Ma Mawi Wi Chi Itata Centre.

Date : Le lundi 25 novembre 2024 Heure : 10 h 00 [HNC] Lieu : Centre pour la vérité et la réconciliation, salle des événements

Ma Mawi Wi Chi Itata Centre

445, rue King

Winnipeg (Manitoba) R2W 2C5

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : www.mamawi.com

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Scott Fitzgerald, Adjoint principal de direction, Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc., 204-794-1612, Courriel : [email protected]