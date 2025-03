WINNIPEG, MB, le 11 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Dan Vandal, député de Saint-Boniface--Saint-Vital, de Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, et de Karen Fonseth, présidente-directrice générale de DASCH Incorporated.

Date : Mercredi 12 mars 2025 Heure : 14 h 00 [HAC] Lieu : Centre DASCH

1605, chemin Buffalo Place

Winnipeg (Manitoba) R3T 6J8

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Emma Carey, Coordonnatrice des Communications et du Marketing, DASCH Incorporated, 204-987-2741, [email protected]