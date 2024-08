WHITBY, ON, le 19 août 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Ryan Turnbull, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et député de Whitby, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et de James Meloche, directeur général de Community Care Durham.

Date : Mardi 20 août 2024



Heure : 11 h (HAE)



Lieu : Community Care Durham

20, rue Sunray

Whitby (Ontario) L1N 8Y3

