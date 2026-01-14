TORONTO, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce de rappel en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Evan Soloman, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, et de l'honorable John Zerucelli, secrétaire d'État (Travail) et député d'Etobicoke-Nord. Ils seront accompagnés de Hardeep Singh Grewal, adjoint parlementaire au ministre des Transports de l'Ontario, d'Alejandra Bravo, conseillère municipale de Toronto pour le quartier 9--Davenport et membre du conseil d'administration de la Toronto Transit Commission, de Mandeep Lali, président-directeur général de la Toronto Transit Commission, et de Souheil Abihanna, président d'Alstom Canada.

Date : Jeudi 15 janvier 2026

Heure : 13 h (HNE)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de LICC, à [email protected], pour confirmer leur présence et obtenir les renseignements sur le lieu de l'événement.

