THUNDER BAY, ON, le 18 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, Ashley Larose, équipe de direction supérieure de Science Nord, et James Lundrigan, président du conseil d'administration de Science Nord.

Date : Le 19 mars 2025



Heure : 12 h 30



Lieu : The Chanterelle On Park, le salon

206, avenue Park

Thunder Bay (Ontario) P7B 2T2

