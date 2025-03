SUDBURY, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Viviane Lapointe, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, et de Paul Lefebvre, maire de Sudbury.

Date : Vendredi 21 mars 2025 Time : 15 h Lieu : Ferme Anderson

550, route Regional 24

Lively (Ontario)

P3Y 1M9

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected];Grand Sudbury, Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec l'équipe chargée des communications et de l'engagement, à [email protected]